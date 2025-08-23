Ankara’da market hırsızlığı kamerada

23 Ağustos 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 19:16
Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan bir markette dün gece yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, marketin tuvalet penceresinden içeri girerek kasada bulunan yaklaşık 12-13 bin lirayı ve raflardaki çok sayıda sigarayı çaldı. O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından market sahibi durumu polise bildirirken güvenlik kameralarındaki görüntüler incelemeye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
