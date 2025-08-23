23 Ağustos 2025, Cumartesi
Ankara’da market hırsızlığı kamerada
Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan bir markette dün gece yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, marketin tuvalet penceresinden içeri girerek kasada bulunan yaklaşık 12-13 bin lirayı ve raflardaki çok sayıda sigarayı çaldı. O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından market sahibi durumu polise bildirirken güvenlik kameralarındaki görüntüler incelemeye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi şahsın yakalanması için çalışma başlattı.