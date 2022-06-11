11 Haziran 2022, Cumartesi
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Ankara’da kuvvetli sağanak ve fırtına! Araçlar yollarda mahsur kaldı
4 gün önce etkili olan sağanağın ardından başkent felç olmuş, onlarca iş yeri ve evi su basmıştı. Ankara’da saat 15.00 civarında yağmaya başlayan sağanak yeniden etkili oldu. Yollar yine sular altında kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.