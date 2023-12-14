14 Aralık 2023, Perşembe
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Ankara’da kuş sürüsü görenleri şaşkına çevirdi!
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent Kardelen mahallesinde evlerin çatılarında sürü halinde bulunan sığırcıklar ilginç görüntüler oluşturdu. İlçede havaların soğumasıyla birlikte Cadde üzerinde çatılara konan sığırcıklar, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ilk kez bu kadar çok sığırcık kuşunu bir arada gördüğünü belirterek cep telefonuyla kayıt altına aldı.