Ankara’da kuaföre pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Giriş: 01.10.2025 15:30
Ankara’da kimliği belirsiz saldırgan, alacak verecek meselesi nedeniyle kadın kuaförüne pompalı tüfekli saldırıda bulundu. Saldırıda hafif yaralanan işletme sahibi kadın hastaneye kaldırıldı.
