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Ankara'da korkutucu kaza! Belediye otobüsü devrildi: 5 yaralı

Ankara'da korkutucu kaza! Belediye otobüsü devrildi: 5 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 18:38
Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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