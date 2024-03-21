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Ankara’da korkutan yangın! Siyah dumanlar göğü kapladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 11:15
Son dakika haberleri… Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 107. Cadde'de bulunan bir depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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