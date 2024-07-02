Ankara’da korkutan trafik kazası! Otomobil metrelerce yükseklikten düştü

Akıllara durgunluk veren olay Ankara'da meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü metrelerce yükseklikten aşağıya uçtu. Korkutan o kaza işte böyle görüntülendi.

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