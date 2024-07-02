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Ankara’da korkutan trafik kazası! Otomobil metrelerce yükseklikten düştü

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 02.07.2024 13:26
Akıllara durgunluk veren olay Ankara'da meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü metrelerce yükseklikten aşağıya uçtu. Korkutan o kaza işte böyle görüntülendi.
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