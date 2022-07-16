16 Temmuz 2022, Cumartesi
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Ankara’da korkunç olay! Genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Ankara'da doğum günü kutlamasından dönen 2 arkadaşa yolun karşısına geçmek istedikleri sırada otomobil çarptı. Kazada 17 yaşındaki Elif Şahin hayatını kaybederken, Sude Nur Köse’nin hastanede tedavisi sürüyor. Yaşanan feci kaza anları araç kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.