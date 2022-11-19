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Ankara'da korkunç olay: Eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti

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Giriş: 19.11.2022 01:14
Ankara'da tartıştığı 2 çocuk annesi olan eşi Zülfi Ç.'yi tabancayla vurarak öldüren Yaşar Ç. olay yerinden ayrıldıktan sonra boş bir arazide otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar etti.

Olay, Yenimahalle ilçesi Yuva köyü Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Zülfi Ç., tartıştığı eşi tarafından tabancayla vuruldu.2 çocuk annesi kanlar içerisinde yere yığılırken, Yaşar Ç. ise olay yerinden otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleriyle birlikte eve giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zülfi Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı Yaşar Ç.'nin yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, Batıkent'te boş bir arazide otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.

Olay yerine giden ekipler katil zanlısı Yaşar Ç.'nin içinde bulunduğu otomobili ateşe vererek intihar ettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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