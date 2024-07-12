12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ankara’da köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Tunahan eve kapandı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2024 09:55
Geçen yıl aralık ayında okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz geçirdiği 15 ameliyatın ardından evine döndü. Yaşadığı travmanın etkisinden kurtulamayan küçük çocuk şimdi evden dışarı çıkmak istemiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor
Adana'da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor
Polatların para trafiği deşifre oldu!
Polatların para trafiği deşifre oldu!
7 kilo esrar yakalatan şüpheli: İçimlik alacaktık’’
7 kilo esrar yakalatan şüpheli: "İçimlik alacaktık''
Nem yüzünden nefes alınmıyor
Nem yüzünden nefes alınmıyor
Köpeklerin saldırdığı Tunahan eve kapandı
Köpeklerin saldırdığı Tunahan eve kapandı
İETT otobüsü TIR’a arkadan çarptı!
İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı!
Pendik’te iş kazası: İşçinin makineye sıkışan eli koptu
Pendik'te iş kazası: İşçinin makineye sıkışan eli koptu
Emine Erdoğan lideri eşleriyle bir araya geldi!
Emine Erdoğan lideri eşleriyle bir araya geldi!
Sağanak Haymana’da sele neden oldu!
Sağanak Haymana’da sele neden oldu!
Filistinlilerin cenazeleri sokaklarda bekliyor
Filistinlilerin cenazeleri sokaklarda bekliyor
Otomobil kahvehanede oturanların arasına daldı!
Otomobil kahvehanede oturanların arasına daldı!
CHP’li İBB’den dikkat çeken indirimli kart kararı!
CHP'li İBB'den dikkat çeken indirimli kart kararı!
Daha Fazla Video Göster