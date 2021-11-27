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Ankara'da köpekler bir kediyi yakalamak için arabanın tamponunu parçaladı: Olay anları kamerada

İHA
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Giriş: 27.11.2021 09:42
Güncelleme:27.11.2021 09:42
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 sokak köpeğinin kovaladığı bir kedi, park halindeki otomobilin altına kaçtı. Köpeklerin kediye ulaşabilmek için aracın tamponunu parçaladığı anlar kameralara yansıdı. Olay Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi.3 sokak köpeği, kovaladıkları kedinin otomobilin altına kaçması sonucu park halindeki otomobilin tamponunu parçalayıp, çamurluğuna zarar verdi. Parçalanan aracın daha yeni alındığı, sıfır olduğu öğrenildi. O anlar ise anbean bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Ankara’da köpekler bir kediyi yakalamak için arabanın tamponunu parçaladı
Ankara'da köpekler bir kediyi yakalamak için arabanın tamponunu parçaladı
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