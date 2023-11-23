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Ankara'da komşular arasında gürültü tartışmasında katliam yaptı 2'si çocuk, 5 ölü

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Giriş: 23.11.2023 10:59
Ankara'da üst katta oturan ailenin çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği evde oturan aileden 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.
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Gürültü tartışmasında katliam: 2'si çocuk, 5 ölü
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