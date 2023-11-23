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Ankara'da komşu dehşeti!

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Giriş: 23.11.2023 07:27
Güncelleme:23.11.2023 07:27
Ankara’nın Sincan ilçesinde daha önceden birçok kez gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden 5 kişiyi vurarak katletti.
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