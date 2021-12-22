Ankara’da kavga ettiği arkadaşını polis gözaltına alırken tabancayla vurarak öldürdü

Ankara'da Gökhan Özbey (33), kavga ettiği arkadaşı Saim Ayhan'ı (30) polis gözaltına aldığı sırada yanına giderek tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 19 Aralık gecesi Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Gökhan Özbey, aralarında husumet bulunan Saim Ayhan'ın iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gürültüyü duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, zorluk çıkaran Saim Ayhan'ı gözaltına aldığı sırada Gökhan Özbey, yanlarına gitti. Özbey, tabancayla Ayhan'ın başına bir el ateş etti. Saim Ayhan, kanlar içinde yere yığıldı, Gökhan Özbey ise gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ayhan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.