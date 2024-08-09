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Ankara’da katliam gibi otobüs kazası: 10 ölü! Kazaya ne sebep oldu? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Ankara’da katliam gibi otobüs kazası: 10 ölü! Kazaya ne sebep oldu? Uzman isim A Haber’de yorumladı

İslim Esma Çobanoğlu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 09:53
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Trafikte küçük hata yoktur. Kaza istatistiklerine baktığımız zaman 2023 yılında 6 bin 548 vatandaşımızı kaybettik. 1 milyonun üzerinde kaza yaşanmış 350 binden fazla insan da yaralanmış. Kazaların nedenlerine bakıldığı zaman yüzde 99 insan hatası olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.
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