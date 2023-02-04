Ankara'da kar yağışı şiddetlendi! 10 cm'yi geçti

Başkent Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Gündüz aralıklarla yağan karın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmasıyla çocuklar kızakla kayarak karda oynamanın keyfini yaşadı. Bazı araç sürücüleri ise seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi.