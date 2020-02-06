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06.02.2020

Ankara'da kar yağışı etkili oldu! Başkent beyaza büründü |Video

Ankara etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Bugün 06 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara'da hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde...

Başkent'te sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, daha sonra etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sabah sürücüler araçlarının üzerinde biriken karı temizleyerek yola çıkarken, kar nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.

ANKARA'DA BUGÜN 06 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK? İŞTE SON DURUM...

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