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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

DHA
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Giriş: 31.01.2023 09:35
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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