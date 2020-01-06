06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.01.2020

Ankara'da kar etkili oldu! Hareket halindeki minibüsten atladı |Video

Ankara'da kar yağışı etkili oldu. Başkent sokakları buz pistine döndü. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bir dolmuş yokuş çıkmaya çalışırken hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Yolculardan birinin panikleyerek dolmuştan kendini dışarı atması şaşkınlığa neden oldu. Aksiyon filmlerini aratmayan olayda yolcu normal şekilde yolculuğuna devam etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hareket halindeki minibüsten atladı
Hareket halindeki minibüsten atladı
Topkapı alt geçidini su bastı |Video
Topkapı alt geçidini su bastı |Video
Boğaz'da savaş gemisi kıyıya sürüklendi
Boğaz'da savaş gemisi kıyıya sürüklendi
Vampir Sibel’e 121 yıl hapis! Sözde dergahta böyle dolandırmış…
Vampir Sibel’e 121 yıl hapis! Sözde dergahta böyle dolandırmış…
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi...
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi...
2 metrelik Herkül görenleri şaşırtıyor
2 metrelik Herkül görenleri şaşırtıyor
Öğrencisi Mahmut hocayı anlattı
Öğrencisi Mahmut hocayı anlattı
Tütün ürünlerinde yeni dönem! Bugün itibariyle...
Tütün ürünlerinde yeni dönem! Bugün itibariyle...
Evinde yakaladığı hırsızı dövüp hastanelik etti
Evinde yakaladığı hırsızı dövüp hastanelik etti
İstanbul'da ekmeğe 'zam' açıklaması
İstanbul'da ekmeğe 'zam' açıklaması
Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı
Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı
Bakırköy'de yangın!
Bakırköy'de yangın!
Daha Fazla Video Göster