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06.01.2020
Ankara'da kar etkili oldu! Hareket halindeki minibüsten atladı |Video
Ankara'da kar yağışı etkili oldu. Başkent sokakları buz pistine döndü. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bir dolmuş yokuş çıkmaya çalışırken hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Yolculardan birinin panikleyerek dolmuştan kendini dışarı atması şaşkınlığa neden oldu. Aksiyon filmlerini aratmayan olayda yolcu normal şekilde yolculuğuna devam etti.
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