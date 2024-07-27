Ankara’da kapkaç anı kamerada! Polis 17 gün boyunca iz sürüp yakaladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kadını darp ederek cep telefonu ve cüzdanını çalan kapkaççı yakalandı. Polis zanlının kimliğini tespit edebilmek için 217 kameradan elde edilen görüntüleri saniye saniye izledi.

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