Ankara'da kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü | Yetmedi kanlar içinde videosunu çekti! "Ben sana yapacağım demiştim"

Kan donduran vahşet Ankara'da yaşandı. İddiaya göre Enes Çekici (20), kız arkadaşına mesaj attığını iddia edip tartıştığı arkadaşı Hasan Esen'i (21) boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi. Kan donduran olay, güvenlik kamerasına yansıdı.