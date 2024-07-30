30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ankara'da kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü | Yetmedi kanlar içinde videosunu çekti!

Ankara'da kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü | Yetmedi kanlar içinde videosunu çekti! "Ben sana yapacağım demiştim"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 19:29
Kan donduran vahşet Ankara'da yaşandı. İddiaya göre Enes Çekici (20), kız arkadaşına mesaj attığını iddia edip tartıştığı arkadaşı Hasan Esen'i (21) boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi. Kan donduran olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü
Kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü
Emekliler yurtlarda ücretsiz konaklıyor!
Emekliler yurtlarda ücretsiz konaklıyor!
Osmaniye bamya üretiminde ilk sırada!
Osmaniye bamya üretiminde ilk sırada!
Bursa’da şeftali hasadı! AB tescilli lezzet!
Bursa’da şeftali hasadı! AB tescilli lezzet!
İstanbul köylerinde hayvancılık!
İstanbul köylerinde hayvancılık!
İHA’lar için hava otoyolu kuruldu!
İHA’lar için hava otoyolu kuruldu!
O dilencinin sırrı ortaya çıktı! 10 bin TL toplamıştı...
O dilencinin sırrı ortaya çıktı! 10 bin TL toplamıştı...
Kuyuya düşen eşek kurtarıldı
Kuyuya düşen eşek kurtarıldı
Kadını uzun namlulu silahla vurdu
Kadını uzun namlulu silahla vurdu
Kiraladıkları evi çöp eve çevirdiler!
Kiraladıkları evi çöp eve çevirdiler!
İstanbul’da iskele çöktü!
İstanbul’da iskele çöktü!
Dolandırıcıların Microsoft oyunu!
Dolandırıcıların Microsoft oyunu!
Daha Fazla Video Göster