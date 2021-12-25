Ankara’da kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde annesiyle gittiği kafede yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçan 2 buçuk yaşındaki minik kız çocuğu, kafe personelinin uyguladığı “Heimlich Manevrası”yla son anda kurtarıldı. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı ve minik kızın yaşama tutunduğu olay anına ilişkin görüntüler ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kahramankazan Belediyesi'nce bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve tüm işletmesinin farklı engel türlerine sahip 15 engelli birey tarafından yapıldığı Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe'de herkesi korkutan bir olay yaşandı. Kafeye annesiyle birlikte gelen 2 buçuk yaşındaki minik kız çocuğunun yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı. Durumu fark eden Engelsiz Kafe personelleri hemen annenin ve minik çocuğun yardımına koşarak müdahalede bulundu. İlk yardım eğitimi almış olduğu öğrenilen kafe sorumlusu Zeynel Camcı, minik çocuğa, nefes borusuna herhangi bir şeylerin kaçması durumunda uygulanan "Heimlich Manevrası" olarak bilinen ilk yardım tekniğini uyguladı. Camcı, uyguladığı ilk yardım tekniği sonucu minik çocuğun nefes borusuna kaçan yemek parçaları çıkarmayı başardı. Ölümün kıyısından dönen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu korkulu dolu anlar ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.