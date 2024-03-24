24 Mart 2024, Pazar
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Ankara'da istinat duvarının çökmesi sonucu telef olan hayvanlar enkaz altından çıkartıldı
Ankara'da yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı çevrede bulunan gecekondunun üzerine yıkılması sonucu telef olan hayvanlar, yapılan çalışmalar sonucu çıkartıldı.