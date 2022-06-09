09 Haziran 2022, Perşembe
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Ankara'da istinat duvarı yıkıldı: 4 apartman ve 1 gecekondu tahliye edildi
Ankara tam anlamıyla kabusu yaşadı. Yağış hayatı durma noktasına getirdi. Bir apartmanın bahçe istinat duvarı yıkıldı. Otoparktaki 3 otomobil yıkılan duvarın altında kaldı. 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.