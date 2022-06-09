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Ankara'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

DHA
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Giriş: 09.06.2022 16:59
Başkent Ankara-Çubuk yolunda işçi servis midibüsü devrildi. Kazada 19 işçi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ankara ve Çubuk'taki hastanelere kaldırdı.
Ankara’da işçi servisi devrildi! Yaralılar var
Ankara'da işçi servisi devrildi! Yaralılar var
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