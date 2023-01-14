14 Ocak 2023, Cumartesi
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Ankara’da iş adamı tartıştığı akademisyeni öldürmüştü! VIP masa cinayetinde yeni detaylar
Ankara'da öğretim görevlisi Güven Çaprak bir restoranın VIP odasında iş adamı Polat Aytaç tarafından silahla öldürülmüştü. Cinayetle ilgili o gece masada bulunan biri kadın 2 hakim hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oluruyla Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. FETÖ'den yargılanan eski HSK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yeğeni olan kadın hakim Esma O.'nun öldürülen Çaprak tarafından içkili restorana beraberindeki hakim Fatih U. ile alkollü olarak kullandıkları araçlarla geldiği, restoranda vakit geçirmelerine rağmen 12 bin liralık hesabı katil zanlısı Polat Aytaç'ın ödemesine göz yumdukları belirtildi. İşte ayrıntılar...