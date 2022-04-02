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Ankara'da internet üzerinden sanal bahis oynatan 20 kişi gözaltına alındı

A Haber
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Giriş: 02.04.2022 10:22
Başkentte yurt dışı kaynaklı siteler üzerinden kurdukları bağlantılar sayesinde yasadışı sanal bahis oynattığı tespit edilen 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, bahis oynattığı oyuncuları kayıt etmek için kullanıcı adı ve şifre verdikleri, para akışını elden yaparak takip edilmesinin önüne geçmeye çalıştıkları ve organizasyonları 3 farklı grup halinde gerçekleştirdikleri öğrenildi. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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