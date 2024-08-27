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Ankara’da inşaattan malzeme çalan hırsızlar kamerada

Ankara’da inşaattan malzeme çalan hırsızlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 16:01
Güncelleme:27.08.2024 16:01
Ankara Sincan ilçesinde inşaat alanından kontrplak çalan kişilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnşaattan malzeme çalan hırsızlar kamerada
İnşaattan malzeme çalan hırsızlar kamerada
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