Ankara'da inşaatta çökme! 2 işçi yaralandı

Polatlı ilçesinde Sadi Engin Caddesi üzerindeki bir inşaatta beton atılması sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralandı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN