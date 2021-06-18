18 Haziran 2021, Cuma
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Ankara'da inşaatta çökme! 2 işçi yaralandı
Polatlı ilçesinde Sadi Engin Caddesi üzerindeki bir inşaatta beton atılması sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralandı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.