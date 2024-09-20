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Ankara’da iki ailenin kanlı kavgası: 2 ölü 4 yaralı

Ankara’da iki ailenin kanlı kavgası: 2 ölü 4 yaralı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 09:20
Ankara'nın Kalecik ilçesinde fırıncılık yapan akraba iki aile arasında iş anlaşmazlığından başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada; 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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