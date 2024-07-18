18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ankara’da hastane önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada

Ankara’da hastane önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 13:15
Ankara’da bir hastanenin önünde iki kişi arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta dehşet anları kamerada
Ankara’da hastane önünde kavga kamerada
Ankara’da hastane önünde kavga kamerada
Domuz beklerken çekti! Saldırıp böyle yedi
Domuz beklerken çekti! Saldırıp böyle yedi
Adıyaman’daki kentsel dönüşümde 4. etaba geçildi
Adıyaman'daki kentsel dönüşümde 4. etaba geçildi
Yüzmeye bilmeyen kalması projesi!
“Yüzmeye bilmeyen kalması” projesi!
İtfaiye geldi ama tankerde su yoktu!
İtfaiye geldi ama tankerde su yoktu!
Kaza yaptı: 3 tane bira içtim bir şey çıkar mı?
Kaza yaptı: “3 tane bira içtim bir şey çıkar mı?”
Sakarya’da faciadan dönüldü!
Sakarya’da faciadan dönüldü!
Su şebekesi hattında art arda patlama
Su şebekesi hattında art arda patlama
Sosyal medya çukuru TikTok’ta bir skandal daha!
Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha!
Terörü bertaraf etmek için oradayız
"Terörü bertaraf etmek için oradayız"
112 Acil Çağrı Merkezini arayarak su arızasını sormuşlar
112 Acil Çağrı Merkezini arayarak su arızasını sormuşlar
Daha Fazla Video Göster