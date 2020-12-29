Ankara'da halk ekmeğe bir yılda 3 kez zam geldi! Vatandaşlar tepki gösterdi

Ankara'da halk ekmek 1 yılda 3 kez zamlandı. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğünden 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira olan ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak belirlendiği duyuruldu.

Önce 20 sonra 10 şimdi de 25 kuruş zamlandı.

Ankara'da halk ekmeğin fiyatı 1 yılda tam 3 kez arttı.

ZAMLI TARİH 4 OCAK'TAN İTİBAREN UYGULANACAK

Son zammın oranı ise yüzde 25.... 1 lira olan halk ekmek ocak itibariyle 1 lira 25 kuruşa satılacak.

Açıklamayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürlüğü yaptı.

Halen 1 TL olan 250 gramlık ekmeğin 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren

1.25 TL'den satılacağı duyruruldu.

Günde yaklaşık 800 bin adet satılan ekmeğe yapılan zam artan maliyet gerekçe gösterildi.

Belediye daha öncede 2020 başında 70 kuruş olan ekmeği önce 90 kuruşa daha sonra ise 1 liraya satmaya başlamıştı.