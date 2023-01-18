Ankara'da halı mağazasında yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ankara-İstanbul yolundaki bir halı mağazasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü geniş bir alana yayındı. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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