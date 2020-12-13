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Ankara'da göçük! İki işçi hayatını kaybetti

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Giriş: 13.12.2020 18:12
Güncelleme:13.12.2020 19:13
Son dakika haberleri... Ankara'da bir inşaatın alt yapı çalışmasını yaparken göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedeni çıkartıldı.

Ankara'da Söğütözü mevkiinde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yapan 2 işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Ahmet Tokgöz (58) isimli işçinin cansız bedeni olay yerine giden kurtarma ekipleri tarafından çıkartılırken, Mehmet Vurgun (48) isimli işçiye ulaşmak için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Ekipler, Mehmet Vurgun'un da cansız bedenini göçük altından çıkardı.

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