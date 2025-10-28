28 Ekim 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Ankara'da fırtına nedeniyle minare yıkıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 17:48
Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış sonrası caminin minaresi namaz vaktinde yıkıldı. Olay sırasında camide cemaatin bulunduğu belirtildi ancak yıkılan minare caminin yan tarafına devrilerek büyük bir faciayı önledi. Minarenin düşmesiyle camide ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirdi.
