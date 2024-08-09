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Ankara’da feci kazaya karışan otobüsün son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı

Ankara’da feci kazaya karışan otobüsün son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 11:21
Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybetmesi 26 kişinin yaralandığı kazada otobüsün son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
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