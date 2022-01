Ankara'da facia! 12 yaşındaki çocuk 10 köpeğin saldırısına uğradı

Ankara Pursaklar’da okulundan eve dönerken 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, şimdiye kadar 9 cerrahi operasyon geçirdi ve hemen hemen 6-7 operasyon daha geçirmesi değerlendiriliyor. Enes'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan annesi Ayşe Koca, "Bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin, tek dileğimiz o. Bu soruna da kesinlikle bir çözüm bulunsun" diye konuştu.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşayan ve Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 12 yaşındaki Enes Koca, okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hemen hemen 10 köpeğin olduğu bir sürünün saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı ve Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KÖPEKLER KAFA DERİSİNİ YÜZDÜ

Tedaviye alınan 12 yaşındaki Enes Koca, 9 cerrahi operasyon atlattı. Vücudunun her yerinde ısırık izleri olan Koca'ya saldıran köpekler, sol bacağındaki bir siniri tamamen koparırken, aynı zamanda kafa derisini de yüzdü.

6-7 OPERASYON DAHA GEÇİERECEK

Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulunan Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, Koca'nın hayati riski atlattığını, yaklaşık 6-7 operasyon daha geçireceğini söyledi.



"ÇOCUĞUMUN TÜM YAŞAM ENERJİSİ BİTTİ"

Bir aydan fazla süredir Enes'in durumunu anbean takip ettiklerini, çocuğunun ve kendilerinin çok ağır bir travma yaşadıklarını vurgulayan anne Ayşe Koca, "Biz çok ağır bir süreç içerisindeyiz. Aile olarak oğlumun bulunduğu durumdan dolayı çok ağır bir travma geçiriyoruz. Oğlum da aynı şekilde ağır bir travma geçiriyor. Çok ağır ve uzun bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreci nasıl atlarız bilmiyoruz. Çok da atlatabileceğimizi zannetmiyoruz. Çünkü çocuğumda ağır hasarlar var. Benim çocuğumun ayağa kalkıp yürüyebilmesi çok sıkıntılı bir süreç. Başı yine aynı şekilde. Benim çocuğum hayat dolu, neşe dolu, yürümeyi, koşmayı, hoplamayı, zıplamayı seven bir çocuktu. Hayat dolu bir çocuktu. Bu hali bizi mahvetti. Çocuğumun tüm yaşam enerjisi bitti. Yemesi uykusu, her şeyi kesildi" ifadelerini kullandı.



"10 TANE KÖPEK BİRDEN SALDIRIYOR"

Bazı insanların hayvanları bir heves ile alıp, daha sonra sıkılarak sokaklara bıraktığını, onların da çoğalarak tehlikeli bir durum oluşturduğunu söyleyen anne Koca, bu durumun önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Yetkililerden isteğim, bu soruna çok büyük bir önlem getirmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bunun mutlaka yerine getirilmesi lazım. Bu 3-5 hayvan severin hayvanları sevip de koruması ile olacak bir şey değil. Benim çocuğumun bu halini bir görsünler bakalım. Bu hayvan severler benim çocuğumun acısına bir an tahammül edebilirler mi acaba. Hayvan sevgisi mi önemli, benim çocuğumun burada çektiği acılar mı önemli? Yani 3-5 tane hayvanı besleyip daha sonra çoğaltıp sokağa atmak ya da tarlada hayvanları beslemek doğru bir iş değil. Bunlara kesin bir çözüm bulunması lazım. Biz Ankara'nın göbeğinde Pursaklar'da oturuyoruz. Merkezi bir konumdayız, ücra bir köşede oturmuyoruz. Benim oturduğum yer çok ücra bir yer değil. Çöpün yanında köpek duruyormuş, çocuk yolunu değiştirmiş. 10 tane köpek birden saldırıyor. 1 değil, 2 değil. İnsanlar sabahları işe gidemiyor. Bana o kadar çok video atan oldu ki. Hala köpekler sokaklarda."

"ÇOCUĞUMUN HAYATI KAYDI"



Enes'in hayat dolu ve hareketli bir çocuk olduğunu söyleyen anne Koca, "Bu konu ile kim ilgileniyorsa kesin bir çözüm getirmesi gerekiyor. Benim çocuğumun hayatı kaydı. Benim çocuğumun okulda, okul sıralarında olması gerekirken biz 34 gündür bu hastanedeyiz. 10 kere anesteziye girdi benim çocuğum. Yemek yiyemiyor, su içemiyor. Yani çok zor günler bizi bekliyor. Bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin tek dileğimiz o. Bu soruna kesinlikle bir çözüm bulunsun yani" diye konuştu.



"HA BİRE KÖPEKLERİN KENDİSİNİ SÜRÜKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Saldırı sonrasında Enes'in fiziken yaralanmasının yanı sıra psikolojik olarak da etkilendiğini kaydeden Ayşe Koca, "Hayatı kaydı benim çocuğumun. Arkadaşları şimdi sınavlara hazırlanıyor. Ben çocuğumu bir sınava hazırlamak için akşamları oturup çocuğumla ders çalışan bir anneydim. Çocuğum şimdi kitap açamıyor. Okumak istemiyor, kimse ile konuşmak istemiyor. Benim çocuğum uyku uyuyamıyor. Kapatıyor gözünü 10 dakika sonra geri kalkıyor. Ha bire köpeklerin kendisini sürüklediğini düşünüyor. Saldırıya uğruyormuş gibi sıçrıyor" şeklinde konuştu.



"ÇOCUĞUMUN BU HALİ NE OLACAK? GELECEĞİ KAYDI"

Enes'e saldırının gerçekleştiği noktada hala aynı köpeklerin durduğunu ve hayvan severlerin bu köpeklere herhangi bir işlem yapılmasına karşı çıktığını belirten Koca, "Ben soruyorum bu hayvan severlere, 'İnsan canı mı önemli, hayvanın canı mı önemli' Tabi ki biz de hayvanları seviyoruz. Sevmiyor değiliz. Ama benim çocuğumun bu hali ne olacak? Geleceği kaydı. Benim çocuğum bir futbolcu olamayacak, bir asker olamayacak. Bu yaşadığı travmayı nasıl atlatacak? Her gece uykuya dalması için başında bekliyoruz. Uyuyor hemen geri uyanıyor. 1 saat bile kesintisiz uyku uyuyamıyor" açıklamasında bulundu.



"150-200 TANE ISIRIĞI VAR ÇOCUĞUMUN"

Tüm aile olarak Enes'in başında beklediklerini, onu mutlu edebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten anne Koca, "Ne iyi gelebilir ne mutlu olabilir elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama çocuğum mutlu olmuyor. Nasıl mutlu olsun? Kafasında izi var, bacağında izi var, vücudunun her yerinde izi var. Bir tane değil ki 150-200 tane ısırığı var benim çocuğumun" dedi.



"KAFA KEMİĞİNİN ÜST KISMINDAKİ SAÇLI DERİYİ KOPARIP GÖTÜRMÜŞLER"

Enes'in hastaneye geldiğinde durumunun ağır olduğunu ve bu zamana kadar bir dizi ameliyattan geçtiğini söyleyen Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, "Aslında son 2 aydır benzer durumla gelen ikinci çocuğumuz. Bir ay önce bir tane daha gelmişti. Enes de 35 gün önce geldi. Okul dönüşü bir köpek sürüsünün saldırısına uğradığı bizdeki anamnez (hasta öyküsü) bilgisi. Geldiğinde durumu oldukça ağırdı. Vücudunun neredeyse ısırılmadık yeri kalmamıştı. Isırıkların yanında asıl derin olan, kafa kemiğinin üst kısmındaki saçlı deriyi koparıp götürmüşler. Yine bacağının arka tarafında da iki tane çok derin yaraları vardı. Bütün yaralar enfekte olmuştu, köpeklerin ağzı pis olduğu için. Şu ana kadar 9 cerrahi müdahale geçirdi. Küçük yaraların tamamı toplandı. Hayati tehlikeyi atlattı. Bacağının arka tarafındaki yara ile ilgili ve kafasındaki kaybolan saçlı derinin yerine konuşması ile ilgili cerrahi müdahaleler de önümüzdeki süreçte bizim gerçekleştireceğimiz işlemler. Yaklaşık 6-7 tane daha ameliyat gerekiyor" diye konuştu.



"KALICI BİR HASARI OLUŞACAK"

Enes'in yaşadığı saldırı sonucu ciddi ve derin yaralar aldığını belirten Prof. Dr. Şenel, "Çocuk cerrahisi kliniğimiz ile beraber çocuk ruh sağlığı, çocuk enfeksiyon, fizik tedavi departmanımız, çocuk beyin cerrahisi ve çocuk nöroloji bölümünün de içinde olduğu bir ekip takip ediyor. Şu anda geldiğimiz noktada, saçlı deri kısmını halledeceğiz. Ama bacağının alt kısmını köpek ısırınca siniri koparmış. Dolayısıyla bacağın alt kısmında bir motor kaybı var. Yürümesi ile ilgili önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber toparlamaya çalışacağız. Ama muhtemelen kalıcı bir hasarı oluşacak. Yürümesi ile ilgili bir takım cihazlara ihtiyacı olabilir" şeklinde konuştu.