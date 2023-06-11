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Ankara'da etkili olan sağanakta, caddeler suyla doldu araçlar sürüklendi

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Giriş: 11.06.2023 15:49
Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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