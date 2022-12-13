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Ankara’da eski eş dehşeti! Önce silahla vurdu ardından başında ölmesini bekledi

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Giriş: 13.12.2022 09:44
Ankara’da bir kadın yaşadığı apartmanın hemen önünde boşandığı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ise kadına yardım etmek isteyen çevre sakinlerini etrafa ateş saçarak engel oldu. Olayı gören Pelin Ceylan’ın kapı komşusu İlkay Ateş yaptığı açıklamada "Sesi duydum, tam çıktığımda ateş etti. Komşum yere düştü. O an herkes yardıma koştu." ifadelerini kullandı.
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