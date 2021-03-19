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Ankara'da ekmeğin fiyatı ne kadar?

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Giriş: 19.03.2021 12:21
Güncelleme:19.03.2021 12:48
Ekmek fiyatlarında ortaya çıkan rekabet indirimi akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Ankara'da ekmekteki 25 kuruşluk artış sonrası 200 gram ekmeği 1.75 TL'den satan bazı bayiler, eskiye dönerek fiyatı 1.5 TL'ye düşürdü. Ancak ekmeği 1.75 TL'den satanlar da olunca vatandaşın kafası iyice karıştı. Şimdi gözler ekmek tarifesindeki yargı sürecinde...
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