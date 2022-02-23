Ankara’da doktora saldırının ardından valilik harekete geçti| Saldırıya uğrayan doktor: Üzerime oturup boğmaya çalıştı

Ankara’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev alan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, ilacını yazmak için rapor istediği hastası tarafından darp edildi. Saldırıya uğrayan Dr. Bakar, yaşadığı kabusu “Masaya, duvara her yere vurdu beni. Üzerime oturdu ve boğmaya çalıştı. Nefes alamadığım için ölüyordum. Şikayetçi oldum" sözleriyle anlattı. Ardından Ankara Valiliği harekete geçti. Bakan Koca'da olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sağlıkçıları koruma kapsamında yeni yasanın yakın olduğunu açıkladı. İşte detaylar…