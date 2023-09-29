Ankara’da doğal gaz patlaması: 1 ölü! İşte patlama anı

Ankara Mamak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlama anı kameraya yansıdı. Patlamadan saniyeler önce bir aracın oradan geçtiği görülüyor. Patlama anında ise büyük bir alev topu görünüyor. İşte o anlar…

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