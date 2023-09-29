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Ankara’da doğal gaz patlaması: 1 ölü! İşte patlama anı

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Giriş: 29.09.2023 10:59
Ankara Mamak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlama anı kameraya yansıdı. Patlamadan saniyeler önce bir aracın oradan geçtiği görülüyor. Patlama anında ise büyük bir alev topu görünüyor. İşte o anlar…
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İşte patlama anı
İşte patlama anı
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