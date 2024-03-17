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Ankara’da çocuklar dehşeti yaşadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 11:56
İsyan sesinin yükseldiği adres başkent Ankara. Son dönemde, sık sık başıboş köpek saldırılarıyla gündemde. Daha birkaç gün önce, küçük bir çocuk, ölümün eşiğine geldi bu yüzden ama son olmadı. Yine Ankara'da iki kız çocuğu daha, benzer bir saldırının hedefi oldu.
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