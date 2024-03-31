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Ankara'da çatı yangını kamerada

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Giriş: 31.03.2024 18:45
Ankara'da 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.
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