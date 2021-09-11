11 Eylül 2021, Cumartesi
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Ankara'da can pazarı! Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı. Kaza sonucunda 1 ölü, 3'ü ağır 20 yaralı var.