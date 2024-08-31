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Ankara’da çam kozalığı şurubu yapılıyor

Ankara’da çam kozalığı şurubu yapılıyor

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 15:10
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde faydaları saymakla bitmeyen nefes darlığına iyi gelen çam kozalığı şurubu yapılıyor. Çam kozalağı şurubu ile meşhur olan yöreden detayları A haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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