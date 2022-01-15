15 Ocak 2022, Cumartesi
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Ankara’da bir kişi arkadaşını, annesine kötü davranıyor diye çekiçle öldürdü
Ankara'da Volkan Aydın, 'annesine kötü davrandığını' iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u, kafasına çekiç vurarak öldürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın ve Ö.C.A. ile E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın, verdiği ifadesinde, "Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Bunun üzerine bana tepki gösteren Akkuş'u, iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm" dedi.