Ankara’da bir garip yol çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması tamamlanınca taksici esnafı şaşkına döndü. Kapatılan kavşak nedeniyle her gün onlarca km fazladan yol kat eden esnaflar mağduriyetini dile getirdi. Bu durum Yavaş'ın geçmişte yaptığı "yol açmak trafiği tıkıyor" açıklamasını akla getirdi.

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