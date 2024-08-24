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Ankara’da bir evi yara bastı

Ankara’da bir evi yara bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 12:20
Ankara'da eve yarasa girince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Yarasayı çıkartmak için havluyla mücadele adam başarılı olamayınca çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu. İtfaiye personeli ve ev sahibinin mücadelesi sosyal medyada gündem oldu...
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Ankara’da bir evi yara bastı
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