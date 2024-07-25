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Ankara'da bir çocuk 3 katlı binanın balkonunda mahsur kaldı! Yanmaktan son anda kurtarıldı

Ankara'da bir çocuk 3 katlı binanın balkonunda mahsur kaldı! Yanmaktan son anda kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 11:35
Ankara'da 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın esnasında 3. kattaki dairenin balkonunda bulunan bir çocuk ölümle burun buruna geldi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan çocuğu kurtardı.
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